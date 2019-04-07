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10:02, 7 апреля 2019 122
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Рязанцы создали петицию в поддержку арестованного ректора РГУ

Рязанцы создали петицию в поддержку арестованного ректора РГУ

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанцы создали петицию в поддержку арестованного ректора РГУ Андрея Минаева. На момент публикации новости ее подписали около 500 человек.

Петицию от имени студентов, выпускников и преподавателей вуза на портале change.org разместила Екатерина Карелова. Она отметила, что все подписавшиеся переживают заключение ректора под стражу «с болью в сердце». Автор петиции рассказала о положительных качествах Минаева в роли преподавателя и достижениях РГУ при его руководстве.

«Андрей Иванович — многоуважаемый, достойный и честный человек. Он всегда работал на благо университета, и мы уверены, если бы не этот вопиющий случай, то он бы спокойно продолжал свою работу и вывел бы вуз на новый уровень» , — говорится в петиции.

Обращение рязанцев адресовано Николаю Любимову. Они просят губернатора взять дело Минаева под контроль и выяснить, были ли реальные основания для его ареста.

Напомним, 1 апреля ректора Андрея Минаева и проректора Елену Кирьянову задержали по подозрению в мошенничестве.

По версии следствия, руководство вуза предупредило более десяти деканов о том, что их должны фиктивно премировать. В бухгалтерских документах они расписывались за получение 104 тысяч рублей, а себе оставляли только десять тысяч. Более миллиона рублей пошли на прием проверяющей комиссии, чтобы повлиять на результат аккредитации.

Проректора РГУ Кирьянову отпустили под подписку о невыезде.

В пятницу, 5 апреля, суд арестовал Минаева. Заседание началось с аплодисментов выпускников РГУ. Через адвоката они передали судье около 380 подписей с просьбой избрать руководителю вуза меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Позже юрист Андрей Хаджиев прокомментировал RZN.info арест ректора РГУ. По его словам, Минаеву грозит срок, который «будет зависеть от его сотрудничестве со следствием».


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