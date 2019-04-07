Рязанцы создали петицию в поддержку арестованного ректора РГУ

Рязанцы создали
Петицию от имени студентов, выпускников и преподавателей вуза на портале change.org разместила Екатерина Карелова. Она отметила, что все подписавшиеся переживают заключение ректора под стражу «с болью в сердце». Автор петиции рассказала о положительных качествах Минаева в роли преподавателя и достижениях РГУ при его
«Андрей Иванович — многоуважаемый, достойный и честный человек. Он всегда работал на благо университета, и мы уверены, если бы не этот вопиющий случай, то он бы спокойно продолжал свою работу и вывел бы вуз на новый уровень» , — говорится в петиции.
Обращение рязанцев адресовано Николаю Любимову. Они просят губернатора взять дело Минаева под контроль и выяснить, были ли реальные основания для его ареста.
Напомним, 1 апреля ректора
По версии следствия, руководство вуза
Проректора РГУ Кирьянову
В пятницу, 5 апреля, суд
Позже юрист Андрей Хаджиев прокомментировал RZN.info арест ректора РГУ. По его словам, Минаеву