Рязанцы создали петицию в поддержку арестованного ректора РГУ Андрея Минаева. На момент публикации новости ее подписали около 500 человек.

Петицию от имени студентов, выпускников и преподавателей вуза на портале change.org разместила Екатерина Карелова. Она отметила, что все подписавшиеся переживают заключение ректора под стражу «с болью в сердце». Автор петиции рассказала о положительных качествах Минаева в роли преподавателя и достижениях РГУ при его руководстве .

«Андрей Иванович — многоуважаемый, достойный и честный человек. Он всегда работал на благо университета, и мы уверены, если бы не этот вопиющий случай, то он бы спокойно продолжал свою работу и вывел бы вуз на новый уровень» , — говорится в петиции.

Обращение рязанцев адресовано Николаю Любимову. Они просят губернатора взять дело Минаева под контроль и выяснить, были ли реальные основания для его ареста.

Напомним, 1 апреля ректора Андрея Минаева и проректора Елену Кирьянову задержали по подозрению в мошенничестве.

По версии следствия, руководство вуза предупредило более десяти деканов о том, что их должны фиктивно премировать. В бухгалтерских документах они расписывались за получение 104 тысяч рублей, а себе оставляли только десять тысяч. Более миллиона рублей пошли на прием проверяющей комиссии, чтобы повлиять на результат аккредитации.

Проректора РГУ Кирьянову отпустили под подписку о невыезде.

В пятницу, 5 апреля, суд арестовал Минаева. Заседание началось с аплодисментов выпускников РГУ. Через адвоката они передали судье около 380 подписей с просьбой избрать руководителю вуза меру пресечения, не связанную с лишением свободы.