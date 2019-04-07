Россиянам рассказали, как узнать полный размер будущей пенсии

В ПФР рассказали, что узнать полный размер будущей пенсии можно в личном кабинете на сайте фонда. Там есть сведения как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций, пишет «
Кроме того, граждане могут обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда.
Перерасчет выплат ежегодно проходит 1 августа за счет взносов от работодателя. В случае увольнения россиянин через два-три месяца получит проиндексированную пенсию: задержка связана с необходимостью обработать информацию.
В понедельник, 1 апреля, Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума. Также с начала апреля в России на два процента проиндексировали пенсии по государственному обеспечению. Пенсии пересчитают с 1 января 2019 года. Пенсионерам выплатят недополученные за этот период деньги.