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10:37, 7 апреля 2019 527
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Россиянам рассказали, как узнать полный размер будущей пенсии

Россиянам рассказали, как узнать полный размер будущей пенсии

Фото: Pixabay.com

В ПФР рассказали, что узнать полный размер будущей пенсии можно в личном кабинете на сайте фонда. Там есть сведения как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций, пишет «Российская газета».

Кроме того, граждане могут обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда.

Перерасчет выплат ежегодно проходит 1 августа за счет взносов от работодателя. В случае увольнения россиянин через два-три месяца получит проиндексированную пенсию: задержка связана с необходимостью обработать информацию.

В понедельник, 1 апреля, Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума. Также с начала апреля в России на два процента проиндексировали пенсии по государственному обеспечению. Пенсии пересчитают с 1 января 2019 года. Пенсионерам выплатят недополученные за этот период деньги.


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