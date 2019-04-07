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12:12, 7 апреля 2019 891
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Названы регионы с самым дорогим и дешевым борщом

Названы регионы с самым дорогим и дешевым борщом

Фото: Pixabay.com

Аналитики производителя онлайн-касс «Эвотор» назвали регионы с самым дорогим и дешевым борщом. Так, доступнее всего тарелка борща объемом 300 миллилитров с ложкой сметаны оказалась в Пензенской области (19,5 рубля), передает РИА Новости.

Самый дорогой борщ готовят на Сахалине (45 рублей). Для жителей Москвы порция обойдется в 31,2 рубля, Санкт-Петербурга — 25,3 рубля. В среднем по России тарелка борща стоит 25 рублей.

При этом в столичных столовых тарелка борща в среднем стоит 84 рубля, в Петербурге — 68 рублей, а в среднем по России — 67 рублей. Самый дешевый борщ продают в кировских заведениях общепита (40 рублей за порцию), а самый дорогой — в калининградских (92,5 рубля за порцию).

Эксперты проанализировали данные с более чем 150 тысяч смарт-терминалов в магазинах традиционной торговли, ресторанах, кафе и столовых. Они учитывали стоимость следующих ингредиентов: 500 граммов говядины, 250 граммов свежей капусты, три средних картофелины (200 граммов), две средних свеклы (200 граммов), одна средняя морковь (100 граммов), одна средняя луковица (75 граммов), одна столовая ложка томатной пасты или один небольшой помидор, растительное масло, два зубчика чеснока и 15 граммов сметаны.


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