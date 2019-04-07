В воскресенье, 7 апреля, на Сокольнической линии московского метро произошло задымление в тоннеле. Из-за этого возник сбой в движении поездов, передает «
Задымление обнаружили примерно в 12:10 между станциями «Чистые пруды» и «Красные ворота». По данным источника, случилось короткое замыкание.
«В 50 метрах от платформы из-за короткого замыкания тлеет кабель. Открытого огня нет», — уточнил источник.
Пресс-служба метрополитена уточнила, что движения нет от станции «Парк культуры» до станции «Комсомольской».
На Сокольнической линии (1) нет движения от «Парка культуры» до «Комсомольской» по техническим причинам. В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами. Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке.— Московское метро (@MetroOperativno) 7 апреля 2019 г.