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13:36, 7 апреля 2019 89
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На Сокольнической линии московского метро произошло задымление в тоннеле

На Сокольнической линии московского метро произошло задымление в тоннеле

Фото: Pixabay.com

В воскресенье, 7 апреля, на Сокольнической линии московского метро произошло задымление в тоннеле. Из-за этого возник сбой в движении поездов, передает «Интерфакс».

Задымление обнаружили примерно в 12:10 между станциями «Чистые пруды» и «Красные ворота». По данным источника, случилось короткое замыкание.

«В 50 метрах от платформы из-за короткого замыкания тлеет кабель. Открытого огня нет», — уточнил источник.

Пресс-служба метрополитена уточнила, что движения нет от станции «Парк культуры» до станции «Комсомольской».


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