Юрист прокомментировал арест Минаева

Юрист Андрей Хаджиев прокомментировал RZN.info арест ректора РГУ Андрея Минаева.
Он отметил, что его удивила общественная поддержка, которую оказали Минаеву в соцсетях и суде, куда
«По двум статьям УК ректору грозит до 10 лет лишения свободы, поэтому в случае помещения под домашний арест, есть вероятность того, что он попытается скрыться от следствия и суда, из-за такого большого срока, который ему грозит, ведь речь идет не о двух годах лишения свободы», — сказал Хаджиев.
Также юрист сказал, что ставит под сомнение болезненное состояние Минаева.
«Но я ставлю под сомнение его болезненное состояние, поскольку он добрался на своих двоих до камеры в зале суда и самостоятельно выступал на судебном заседании. Он ведь не лежачий больной, к тому же в СИЗО есть возможность для оказания Минаеву медицинской помощи. По поводу его 80-летней мамы, у человека есть родственники, которые и окажут всю необходимую помощь пенсионеру», — отметил Хаджиев.
По словам специалиста, Минаеву грозит срок, который «будет зависеть от его сотрудничестве со следствием».
«Это срок, который будет зависеть от его сотрудничестве со следствием, вряд ли он будет максимальным, учитывая наличие ряда смягчающих обстоятельств, 5-7 лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказал Хаджиев.
«Логичным и обязательным выглядит и прекращение полномочий ректора РГУ, Минаев должен подать в отставку. Либо на время следствия и судебного разбирательства он должен быть отстранен от должности, до вынесения судебного приговора», — добавил он.
Напомним, 1 апреля ректора
По версии следствия, руководство вуза
Проректора РГУ Кирьянову
В пятницу, 5 апреля, суд над ректором
В итоге суд
Напомним, Минаев