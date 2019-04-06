Юрист прокомментировал арест Минаева

Юрист Андрей Хаджиев прокомментировал RZN.info арест ректора РГУ Андрея Минаева.

Он отметил, что его удивила общественная поддержка, которую оказали Минаеву в соцсетях и суде, куда пришли около 30 человек с более 400 подписями с просьбой избрать руководителю вуза меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

«По двум статьям УК ректору грозит до 10 лет лишения свободы, поэтому в случае помещения под домашний арест, есть вероятность того, что он попытается скрыться от следствия и суда, из-за такого большого срока, который ему грозит, ведь речь идет не о двух годах лишения свободы», — сказал Хаджиев.

Также юрист сказал, что ставит под сомнение болезненное состояние Минаева.

«Но я ставлю под сомнение его болезненное состояние, поскольку он добрался на своих двоих до камеры в зале суда и самостоятельно выступал на судебном заседании. Он ведь не лежачий больной, к тому же в СИЗО есть возможность для оказания Минаеву медицинской помощи. По поводу его 80-летней мамы, у человека есть родственники, которые и окажут всю необходимую помощь пенсионеру», — отметил Хаджиев.

По словам специалиста, Минаеву грозит срок, который «будет зависеть от его сотрудничестве со следствием».

«Это срок, который будет зависеть от его сотрудничестве со следствием, вряд ли он будет максимальным, учитывая наличие ряда смягчающих обстоятельств, 5-7 лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказал Хаджиев.

«Логичным и обязательным выглядит и прекращение полномочий ректора РГУ, Минаев должен подать в отставку. Либо на время следствия и судебного разбирательства он должен быть отстранен от должности, до вынесения судебного приговора», — добавил он.

Напомним, 1 апреля ректора Андрея Минаева и проректора Елену Кирьянову задержали по подозрению в мошенничестве.

По версии следствия, руководство вуза предупредило более десяти деканов о том, что их должны фиктивно премировать. В бухгалтерских документах они расписывались за получение 104 тысяч рублей, а себе оставляли только десять тысяч. Более миллиона рублей пошли на прием проверяющей комиссии, чтобы повлиять на результат аккредитации.

Проректора РГУ Кирьянову отпустили под подписку о невыезде. В среду, 3 апреля, суд не избрал меру пресечения для Минаева и продлил задержание.

В пятницу, 5 апреля, суд над ректором начался с аплодисментов выпускников РГУ. Через адвоката они передали судье около 380 подписей с просьбой избрать руководителю вуза меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

В итоге суд закончился арестом.