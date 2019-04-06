В «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» начался второй этап всероссийской олимпиады «Россетей»

В субботу, 6 апреля, энергокомпании «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» наградили победителей и призеров первого отборочного этапа Всероссийской Олимпиады ПАО «Россети».
На награждении участникам выдали задания второго заключительного этапа интеллектуального состязания.
«Качество выполнения сложнейших заданий на олимпиаде показало высокий уровень подготовки участников. Российская энергетика ждет новое поколение инженеров-интеллектуалов, будем рады видеть вас в наших рядах!» — отметил в своей поздравительной речи исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора ПАО «МРСК Центра» — управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Виталий Акуличев.
Он поздравил школьников с выходом во второй этап и пожелал удачи в следующем туре.
Первый этап прошел с 2 по 30 марта 2019 года, в нем поучаствовали 406 школьников 9 и 10 классов из 323 школ 20 регионов операционной ответственности энергокомпаний.
Победителей и призеров первого этапа олимпиады определило региональное жюри по сумме баллов, полученных каждым участником за выполнение заданий по трем предметам: физика, математика и информатика.
В итоге призерами олимпиады в «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» стали 27 человек, а победителями, занявшими первое место, 28 учащихся.
Ребята смогут поучаствовать во втором этапе, который пройдет заочно.
По итогам второго этапа опеределят победителей и призеров, которые смогут поучаствовать в энергетической проектной смене ПАО «Россети» на площадке одного из всероссийских детских оздоровительных центров.
Как отметили, что энергетическая проектная смена организуется для школьников, показавших лучшие результаты в рамках всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети» и всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее», а также получивших соответствующие сертификаты школьников — участников секции «Технологии энергии» финальных мероприятий всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ».