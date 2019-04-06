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11:39, 6 апреля 2019 249
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Исследование показало, какие темы больше всего волнуют россиян

Исследование показало, какие темы больше всего волнуют россиян

Фото: Pixabay.com

Компания Segmento изучила около 200 миллиардов просмотров интернет-страниц с начала 2019 года и определила, какие темы больше всего интересуют россиян. Результаты исследования публикует РИА Новости.

«Наибольшей популярностью у россиян пользуются такие темы, как семья и отношения, футбол, пляжный отдых, поп-музыка, блюда национальных и региональных кухонь, образование за рубежом. Самой популярной кухней мира в России стала греческая, на которую приходится каждый четвертый просмотр», — пишут авторы исследования.

При возникновении проблем со здоровьем россияне чаще всего обращаются за советом к интернету, а не к специалистам, отмечают в компании.


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