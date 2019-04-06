Исследование показало, какие темы больше всего волнуют россиян

Компания Segmento изучила около 200 миллиардов просмотров интернет-страниц с начала 2019 года и определила, какие темы больше всего интересуют россиян. Результаты исследования публикует РИА
«Наибольшей популярностью у россиян пользуются такие темы, как семья и отношения, футбол, пляжный отдых, поп-музыка, блюда национальных и региональных кухонь, образование за рубежом. Самой популярной кухней мира в России стала греческая, на которую приходится каждый четвертый просмотр», — пишут авторы исследования.
При возникновении проблем со здоровьем россияне чаще всего обращаются за советом к интернету, а не к специалистам, отмечают в компании.