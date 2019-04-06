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8:49, 6 апреля 2019 1 043
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Эксперты назвали вакансии с зарплатой больше 500 тысяч рублей

Эксперты назвали вакансии с зарплатой больше 500 тысяч рублей

Фото: Pixabay.com

Специалисты HeadHunter узнали, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц. Результаты опубликовала «Российская газета».

Самые высокие зарплаты предлагают операционным/генеральным директорам крупных компаний. Требования к такой должности тоже серьезные — опыт работы не менее шести лет, свободное владение английским языком, умение выводить на рынок новые продукты.

Примерно аналогичный уровень дохода может иметь соискатель вакансии VP PROD и директор по информационным технологиям. Требования к желающему получить такую работу — шестилетний опыт управления группами от 20 человек, умение создавать и развивать продукты, а также владение иностранными языками.


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