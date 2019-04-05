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16:52, 5 апреля 2019 131
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Житель Спасского района почти год не платил алименты своему ребенку

Житель Спасского района почти год не платил алименты своему ребенку

Фото: Pixabay.com

Жителя Спасского района будут судить за злостное уклонение от уплаты алиментов. Об этом сообщил сайт регионального УФССП.

Мужчина обязан платить алименты с 2011 года. В 2018 родитель нерегулярно выплачивал деньги, а в период с июня по октябрь отец и вовсе прекратил перечислять деньги на содержание ребёнка. Ему назначили наказание — обязательные работы.

Но должник проигнорировал и эти санкции, продолжив игнорировать свои обязанности. В результате, мужчину привлекли к уголовной ответственности.

Теперь мужчине грозит до года лишения свободы.


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