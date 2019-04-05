Житель Спасского района почти год не платил алименты своему ребенку

Жителя Спасского района будут судить за злостное уклонение от уплаты алиментов. Об этом сообщил
Мужчина обязан платить алименты с 2011 года. В 2018 родитель нерегулярно выплачивал деньги, а в период с июня по октябрь отец и вовсе прекратил перечислять деньги на содержание ребёнка. Ему назначили наказание — обязательные работы.
Но должник проигнорировал и эти санкции, продолжив игнорировать свои обязанности. В результате, мужчину привлекли к уголовной ответственности.
Теперь мужчине грозит до года лишения свободы.