За сутки уровень Оки в Рязани поднялся на десять сантиметров

По состоянию на 10:00 пятницы, 5 апреля, уровень Оки в Рязани поднялся на 10 сантиметров. Об этом сообщила
На данный момент уровень составляет 72 сантиметра ниже нулевой отметки гидрологического поста Рязани.
В Спасском района вода в Оке повысилась на 4 сантиметра и находится на отметке 199 сантиметров.
В районе села Старая Рязань уровень воды в реке Оке понизился на 1 сантиметр и составляет 48 сантиметров.
В районе Елатьмы уровень воды в реке Оке повысился на 10 сантиметров и достиг отметки 87 сантиметров. На реке редкий ледоход.
В районе города Касимова уровень воды в реке Оке понизился на 27 сантиметров и составляет 122 сантиметра.
На реке Мокша в черте Кадома уровень воды повысился на 5 сантиметров и составляет 226 сантиметров, остаточные забереги.
В реке Проня в черте Быкова уровень воды повысился на 18 сантиметров и составляет 204 сантиметра.
В районе села Милюшево уровень воды в реке Гусь повысился на 8 сантиметров, уровень воды составил 132 сантиметра.
В районе села Троица уровень воды в реке Ранова повысился на 1 сантиметр и составляет 364 сантиметра.
У Скопина уровень воды в реке Верда понизился на 6 сантиметров, общий уровень составил 134 сантиметра.
Движение закрыто по наплавному мосту через реку через реку Цна у села Ялтуново Шацкого района.
На месте выставлены предупреждающие знаки.
Также в Скопинском районе после подъема воды в реке Ранова остается подтопленным низководный мост вблизи Шелемишева. Уровень воды над мостом составляет 10 сантиметров.