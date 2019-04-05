Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:33, 5 апреля 2019 359
 0    0

За сутки уровень Оки в Рязани поднялся на десять сантиметров

За сутки уровень Оки в Рязани поднялся на десять сантиметров

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

По состоянию на 10:00 пятницы, 5 апреля, уровень Оки в Рязани поднялся на 10 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На данный момент уровень составляет 72 сантиметра ниже нулевой отметки гидрологического поста Рязани.

В Спасском района вода в Оке повысилась на 4 сантиметра и находится на отметке 199 сантиметров.

В районе села Старая Рязань уровень воды в реке Оке понизился на 1 сантиметр и составляет 48 сантиметров.

В районе Елатьмы уровень воды в реке Оке повысился на 10 сантиметров и достиг отметки 87 сантиметров. На реке редкий ледоход.

В районе города Касимова уровень воды в реке Оке понизился на 27 сантиметров и составляет 122 сантиметра.

На реке Мокша в черте Кадома уровень воды повысился на 5 сантиметров и составляет 226 сантиметров, остаточные забереги.

В реке Проня в черте Быкова уровень воды повысился на 18 сантиметров и составляет 204 сантиметра.

В районе села Милюшево уровень воды в реке Гусь повысился на 8 сантиметров, уровень воды составил 132 сантиметра.

В районе села Троица уровень воды в реке Ранова повысился на 1 сантиметр и составляет 364 сантиметра.

У Скопина уровень воды в реке Верда понизился на 6 сантиметров, общий уровень составил 134 сантиметра.

Движение закрыто по наплавному мосту через реку через реку Цна у села Ялтуново Шацкого района.

На месте выставлены предупреждающие знаки.

Также в Скопинском районе после подъема воды в реке Ранова остается подтопленным низководный мост вблизи Шелемишева. Уровень воды над мостом составляет 10 сантиметров.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
Wiki
53 минуты назад
Кто обязан подать декларацию до 30 апреля 2019 года?

Кто обязан подать декларацию до 30 апреля 2019 года?

Обращаем внимание, что штраф за непредставление декларации в срок — 5% не уплаченной в срок суммы.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:36, 30 марта 2019 37 935
К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины. Фото 11
18:31, 30 марта 2019 28 269
Мэрия отреагировала на информацию о гробе, который привезли к зданию горадминистрации 17
20:03, 31 марта 2019 19 649
На Бали погибла россиянка 1
11:49, 24 марта 2019 17 189
Отец Юлии Началовой рассказал о письме внучки своей матери
20:17, 1 апреля 2019 15 966
Николай Любимов прокомментировал ситуацию с гробом у здания администрации города
Все новости
Голосования

Считаете ли вы необходимым сократить время в пути поезда Рязань-Москва до 1 часа?

Окончание опроса: 8.04.2019
Архив голосований
Форум