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17:39, 5 апреля 2019 268
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Воспитателем года в Рязанской области впервые стал мужчина

Воспитателем года в Рязанской области впервые стал мужчина

В Рязани подвели итоги областного этапа конкурса «Воспитатель года России». Об этом написали «Рязанские Ведомости».

Лучшим воспитателем стал музыкальный руководитель центра развития ребенка — детского сада №27 Рязани Алексей Урывский. Ему достался главный приз, символ конкурса — большая матрешка, которую вручили министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина и депутат Госдумы РФ от Рязанской области Елена Митина.

36-летний Алексей Урывский работает в детском саду пятый год. Как рассказал педагог, на музыкальных занятиях с детьми он «ведет экспериментальную деятельность». Этот опыт он и представил на суд жюри на конкурсе.

Фото «Рязанских Ведомостей»


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