Воспитателем года в Рязанской области впервые стал мужчина

В Рязани подвели итоги областного этапа конкурса «Воспитатель года России». Об этом написали «
Лучшим воспитателем стал музыкальный руководитель центра развития ребенка — детского сада №27 Рязани Алексей Урывский. Ему достался главный приз, символ конкурса — большая матрешка, которую вручили министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина и депутат Госдумы РФ от Рязанской области Елена Митина.
36-летний Алексей Урывский работает в детском саду пятый год. Как рассказал педагог, на музыкальных занятиях с детьми он «ведет экспериментальную деятельность». Этот опыт он и представил на суд жюри на конкурсе.
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