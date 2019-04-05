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13:29, 5 апреля 2019 284
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В Рязанской области пенсионерку осудили за продажу самогона

В Рязанской области пенсионерку осудили за продажу самогона

Фото: Pixabay.com

Спасский районный суд рассмотрел дело в отношении местной жительницы, которая торговала алкогольной продукцией без лицензии. Об этом сообщил сайт суда.

Женщина, которая не имела права торговать алкоголем, продала местному жителю полулитровую бутылку, со спиртосодержащей продукцией. Крепость напитка составляла 33,6%, а цена сделки составила 120 рублей.

В судебном заседании женщина свою вину признала. Она изготавливает самогон в домашних условиях и от его продажи получает дополнительный доход.

Постановлением суда женщине назначен штраф в размере 15 000 рублей с конфискацией спиртосодержащей продукции.

Постановление суда не вступило в законную силу.


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