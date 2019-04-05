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12:17, 5 апреля 2019 164
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В Рязанской области ввели ограничения на вылов рыбы

В Рязанской области ввели ограничения на вылов рыбы

Фото: Pixabay.com

С 1 апреля по 10 июня на территории области ограничили вылов некоторых видов рыб. Об этом напомнила администрация «Окского заповедника».

Касается это ограничение всех видов осетровых рыб.

Разрешена только ловля с берега одной поплавочной или донной удочкой с общим количеством крючков не более двух штук. Впрочем, здесь тоже есть исключения. В частности, нельзя ловить рыбу в местах нереста, указанных в «Перечне нерестовых участков Рязанской области».

Норма улова на одного человека в сутки — 5 килограммов рыбы.

За нарушение правил предусмотрена система штрафов. За одну лишнюю выловленную стерлядь, например, придется заплатить 4 572 рубля.

Полный список требований можно посмотреть в документе.


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