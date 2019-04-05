В Рязанской области ввели ограничения на вылов рыбы

С 1 апреля по 10 июня на территории области ограничили вылов некоторых видов рыб. Об этом напомнила администрация «Окского заповедника».
Касается это ограничение всех видов осетровых рыб.
Разрешена только ловля с берега одной поплавочной или донной удочкой с общим количеством крючков не более двух штук. Впрочем, здесь тоже есть исключения. В частности, нельзя ловить рыбу в местах нереста, указанных в «Перечне нерестовых участков Рязанской области».
Норма улова на одного человека в сутки — 5 килограммов рыбы.
За нарушение правил предусмотрена система штрафов. За одну лишнюю выловленную стерлядь, например, придется заплатить 4 572 рубля.
Полный список требований можно посмотреть в