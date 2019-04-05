Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля «Встречайте, мы уходим» на сцене Театра имени Моссовета. Представление пришлось завершить досрочно, передает
В финальной части спектакля актер попытался перепрыгнуть через ковер, который по задумке должен был расстелиться под ним. Сухоруков споткнулся и упал и сказал коллегам, что повредил руку.
После этого занавес опустился, сцену актер смог покинуть только с помощью посторонних.
Представление закончили досрочно.
В пресс-службе театра агентству заявили, что спектакль продолжился и был доигран до конца.