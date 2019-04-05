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9:18, 5 апреля 2019 131
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Сухоруков сломал руку во время спектакля

Сухоруков сломал руку во время спектакля

Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля «Встречайте, мы уходим» на сцене Театра имени Моссовета. Представление пришлось завершить досрочно, передает РИА Новости.

В финальной части спектакля актер попытался перепрыгнуть через ковер, который по задумке должен был расстелиться под ним. Сухоруков споткнулся и упал и сказал коллегам, что повредил руку.

После этого занавес опустился, сцену актер смог покинуть только с помощью посторонних.

Представление закончили досрочно.

В пресс-службе театра агентству заявили, что спектакль продолжился и был доигран до конца.


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