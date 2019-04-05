Суд обязал Сапожковскую администрацию решить проблемы с уличным освещением

Прокурор Сапожковского района обратился в суд, чтобы принудить местную администрацию повысить качество уличного освещения. Об этом сообщил
В обоснование иска прокурор указал, что после коллективного обращения жителей улицы Фрунзе в районном поселении Сапожок, администрация района сообщила, что необходимая аппаратура уже закуплена в конце 2018 года. Проблема состояла в том, что фонари такого типа нельзя устанавливать в минусовую температуру. При улучшении погоды фонарь должны были подключить.
Во время проверки, которая прошла 6 марта выяснилось, что фонарь в районе домов от 48 до 57 так и не был подключен.
На суде прокурор поддержал административные исковые требования. Ответчик на заседание не явился, возражений по делу не предоставил.
Суд вынес решение об удовлетворении данных исковых требований.
Решение не вступило в законную силу.