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11:42, 5 апреля 2019 288
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Суд обязал Сапожковскую администрацию решить проблемы с уличным освещением 1

Суд обязал Сапожковскую администрацию решить проблемы с уличным освещением

Фото: Pixabay.com

Прокурор Сапожковского района обратился в суд, чтобы принудить местную администрацию повысить качество уличного освещения. Об этом сообщил сайт суда.

В обоснование иска прокурор указал, что после коллективного обращения жителей улицы Фрунзе в районном поселении Сапожок, администрация района сообщила, что необходимая аппаратура уже закуплена в конце 2018 года. Проблема состояла в том, что фонари такого типа нельзя устанавливать в минусовую температуру. При улучшении погоды фонарь должны были подключить.

Во время проверки, которая прошла 6 марта выяснилось, что фонарь в районе домов от 48 до 57 так и не был подключен.

На суде прокурор поддержал административные исковые требования. Ответчик на заседание не явился, возражений по делу не предоставил.

Суд вынес решение об удовлетворении данных исковых требований.

Решение не вступило в законную силу.


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