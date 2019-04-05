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11:03, 5 апреля 2019 911
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Рязанка взыскала почти пять миллионов с соседки, затопившей ее квартиру

Рязанка взыскала почти пять миллионов с соседки, затопившей ее квартиру

Рязанка взыскала пять миллионов с соседки, затопившей ее квартиру. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

В январе 2017 года квартиру истицы залило из-за установки собственником сверху неисправного фильтра на трубе холодной воды. Экспертиза установила стоимость ремонта. Суд решил частично удовлетворить требования и взыскать с ответчицы ущерб и судебные расходы на сумму более 4,8 млн рублей.

Стороны подали апелляционные жалобы, но суд оставил их без удовлетворения, а решение без изменения.

Суд признал «несостоятельными доводы апелляционной жалобы истицы и установил, что стоимость восстановительного ремонта должна рассчитываться согласно результатам судебной экспертизы, а не в соответствии с фактическими затратами истицы, так как это может повлечь за собой неосновательное обогащение потерпевшей стороны».

Апелляционная коллегия поддержала выводы суда, который отказал во взыскании расходов на аренду жилого помещения, гаража для хранения поврежеднной техники. Требования о взыскании убытков из-за снятия денег в банке со своего вклада и упущенных при этом процентах также не удовлетворили. Помимо этого, суд отметил, что оснований для компенсации морального вреда также нет, поскольку «доказательств несения физических либо нравственных страданий в результате действий ответчика истицей не представлено».

Решение суда вступило в законную силу.


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