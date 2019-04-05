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14:04, 5 апреля 2019 490
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Роструд назвал самые востребованные профессии в России

Роструд назвал самые востребованные профессии в России

Фото: Pixabay.com

Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России. Об этом пишет ТАСС.

На данный момент в базе вакансий Роструда насчитывается около миллиона открытых вакансий в этих отраслях.

Также глава Роструда в интервью изданию отметил, что российские производители нуждаются в специалистах рабочих профессий. В базе вакансий насчитывается более 40 тысяч открытых позиций по вакансиям слесаря, более 9 тысяч мест по вакансиям сварщика и 8 тысяч предложений работы токарем.


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