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10:32, 5 апреля 2019 171

Николай Любимов встретился с региональным директором рязанского офиса Промсвязьбанка Татьяной Коломиец

Николай Любимов встретился с региональным директором рязанского офиса Промсвязьбанка Татьяной Коломиец

Губернатор Николай Любимов провел рабочую встречу с региональным директором ОО «Рязанский» ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Татьяной Коломиец.

Они обсудили вопросы участия банка в финансировании региональных инвестиционных проектов, реализации мероприятий по поддержке бизнеса Рязанской области, а также взаимодействие с участниками государственного оборонного заказа.

Глава региоан поблагодарил директора Промсвязьбанка за активную работу и конструктивное сотрудничество, в том числе в социально значимых проектах.

Татьяна Коломиец отметила, что общая цель правительства Рязанской области и Промсвязьбанка — улучшение инвестиционного климата в регионе и развитие малого и среднего предпринимательства.


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