Николай Любимов встретился с региональным директором рязанского офиса Промсвязьбанка Татьяной Коломиец

Губернатор Николай Любимов провел рабочую встречу с региональным директором ОО «Рязанский» ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Татьяной Коломиец.
Они обсудили вопросы участия банка в финансировании региональных инвестиционных проектов, реализации мероприятий по поддержке бизнеса Рязанской области, а также взаимодействие с участниками государственного оборонного заказа.
Глава региоан поблагодарил директора Промсвязьбанка за активную работу и конструктивное сотрудничество, в том числе в социально значимых проектах.
Татьяна Коломиец отметила, что общая цель правительства Рязанской области и Промсвязьбанка — улучшение инвестиционного климата в регионе и развитие малого и среднего предпринимательства.