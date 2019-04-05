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9:50, 5 апреля 2019 389
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Названы города, авиабилеты в которые подешевели на майские праздники

Названы города, авиабилеты в которые подешевели на майские праздники

В майские праздники цены на перелет по популярным маршрутам вырастут на 7%. Об этом сообщил momondo.ru.

Специалисты сравнили цены на авиабилеты по самым востребованным маршрутам.

Выяснилось, что больше всего подешевела стоимость билетов в Ригу — на 26%, до 11300 рублей, и в Краснодар — на 22%, до 8300 рублей.

Цены на авиабилеты в Берлин подешевели на 17% до 13 400 рублей. Стоимость перелета в Ниццу уменьшилась на 15%, до 18600 рублей.

В Венецию стало дешевле полететь на 14%, в среднем цена достигает 17900 рублей.

Самым бюджетным направлением оказалась Казань, перелет туда обойдется в среднем в 6600 рублей.

Путешествие в Стамбул в майские праздники подорожал на 18% до 18100 рублей. Также выросли цены на перелет в Анталью (до 22 тысяч рублей), в Сочи (до 9600 рублей), в Москву (8500 рублей) и Санкт-Петербург (12000 рублей).


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