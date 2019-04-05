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15:03, 5 апреля 2019 1 157
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Минаев попросил суд о домашнем аресте

Минаев попросил суд о домашнем аресте

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Андрей Минаев попросил суд о домашнем аресте. Свою позицию он озвучил на заседании в пятницу, 5 апреля.

Ректор РГУ имени Есенина заявил, что готов сотрудничать со следствием.

«Я, конечно, прошу о домашнем аресте. На этапе проверки я не встречался с деканами и не влиял на их позицию, и впредь обязуюсь это делать. Я не знаю, какие полномочия я превысил… Мне многое не понятно. И я себя не очень хорошо чувствую, и мне тяжело. Я хочу привести в порядок свое состояние. Прежде всего душевное, чтобы быть полезным следствию», — отметил Минаев.

Его позицию поддержали адвокаты, которые передали более 400 подписей от коллег и студентов ректора с просьбой избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Следователь, в свою очередь, поддержал ранее поданное ходатайство о заключении под стражу до 31 мая. Прокурор свою позицию озвучить не смог и попросил десятиминутный перерыв. Позже представитель ведомства поддержала позицию следствия.

Минаева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он назначил сотрудникам вуза премии в размере 1,2 миллиона рублей, но не выплатил их. Деньги пошли на расходы работы комиссии, чтобы получить успешную аккредитацию РГУ.

Напомним, Минаев стал ректором РГУ в мае 2017 года.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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