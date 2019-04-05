Андрей Минаев попросил суд о домашнем аресте. Свою позицию он озвучил на заседании в пятницу, 5 апреля.
Ректор РГУ имени Есенина заявил, что готов сотрудничать со следствием.
«Я, конечно, прошу о домашнем аресте. На этапе проверки я не встречался с деканами и не влиял на их позицию, и впредь обязуюсь это делать. Я не знаю, какие полномочия я превысил… Мне многое не понятно. И я себя не очень хорошо чувствую, и мне тяжело. Я хочу привести в порядок свое состояние. Прежде всего душевное, чтобы быть полезным следствию», — отметил Минаев.
Его позицию поддержали адвокаты, которые передали более 400 подписей от коллег и студентов ректора с просьбой избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
Следователь, в свою очередь, поддержал ранее поданное ходатайство о заключении под стражу до 31 мая. Прокурор свою позицию озвучить не смог и попросил десятиминутный перерыв. Позже представитель ведомства поддержала позицию следствия.
Минаева
Напомним, Минаев