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15:37, 5 апреля 2019 489
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 6-7 апреля

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 6-7 апреля

Перед очередными выходными мы традиционно расскажем о культурных событиях, которые пройдут в нашем городе в ближайшее время

Рязанские группы «Петрович и Кумпания» и «Карбофос» отмечают свои дни рождения концертом в клубе Svoboda, который состоится 6 апреля. В этом же концерте примет участие московская группа «Рабфак».

В клубе Chulan 6 апреля выступит одесский поэт Евгений Соя. Один из наиболее ярких представителей поэтов новой волны представит в Рязани двухтомник лучших стихов «Держи Чистосердечное».

В клубе Old Fashion 7 апреля состоится чемпионат «День бородача». А в кафе-клубе «Старый парк» в этот же вечер выступит легендарная группа «Калинов Мост».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Фото со страницы Евгения Сои «ВКонтакте»


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5 часов назад
Кто обязан подать декларацию до 30 апреля 2019 года?

Кто обязан подать декларацию до 30 апреля 2019 года?

Обращаем внимание, что штраф за непредставление декларации в срок — 5% не уплаченной в срок суммы.

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