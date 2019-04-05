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16:48, 5 апреля 2019 206
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Хлеб, чай, молочка и рыба. Московским «сетевикам» представили продукцию рязанских производителей

Хлеб, чай, молочка и рыба. Московским «сетевикам» представили продукцию рязанских производителей

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Более 70 рязанских производителей показали свою продукцию представителям московской делегации Департамента торговли и услуг и сетевых компаний.

Встреча прошла в пятницу, 5 апреля, в рамках соглашения о сотрудничестве между региональным и столичным правительством.

Перед заседанием его участники посетили выставку-дегустацию. В беседе с корреспондентом RZN.info некоторые из предпринимателей признались, что давно сотрудничают с московскими партнерами, другие сказали, что приехали на встречу впервые.

Глава рязанского минсельхоза Дмитрий Филиппов заявил, что местные производители уже «давно готовы к новым рынкам». По его словам, в региональных ярмарках постоянно участвуют от пяти до 20 региональных сельхозпроизводителей. на данный момент для участия в них заявки подали 22 рязанских хозяйства.

«С 1 по 7 апреля область представит свою продукцию в столице на двух площадках, с 11 по 17 апреля — еще на одной. В Москве функционируют шесть межрегиональных ярмарок, которые принимают предпринимателей с разных областей», — сказал Филиппов.

Заместитель руководителя департамента торговли и услуг Москвы Денис Косторной подчеркнул, что Рязань занимает первое место среди всех регионов по количеству участников в столичных ярмарках.

«Москва позиционирует себя, как открытый город для всех производителей, и тут каждый из них может найти себя. Проще всего приехать на ярмарку выходного дня и реализовать свою продукцию в черте города. Также можно поучаствовать в региональных и межрегиональных ярмарках. Для этого достаточно взять бумагу в министерстве сельского хозяйства о том, что оно рекомендует вас, как качественного производителя», — сообщил Косторной.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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