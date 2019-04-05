Аудиторы проверят деньги, выделенные на реконструкцию технопарка «Дружба»

Контрольно-счетная палата Рязанской области проверит средства, выделенные на реконструкцию детского технопарка «Дружба» и покупку для него высокотехнологичного оборудования. Об этом сообщил
Помимо технопарка, проверят также министерство образования и молодежной политики Рязанской области, «Ресурсный центр дополнительного образования» и «Центр эстетического воспитания детей», а также администрации муниципальных образований.
Аудиторы проверят субсидии, направленные на повышение зарплат работников, а также ремонт в организациях.
Помимо этого, специалисты проконтролируют закупочную деятельность.