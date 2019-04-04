Житель Челябинска украл у рязанского геймера интернет-пароли. Об этом
По версии следователя, мужчина 1994 года рождения в сентябре 2017 года купил у неустановленного лица программу для незаконного копирования информации. Обвиняемый разместил ее в описании ролика на YouTube под видом ссылки на программу, дающую преимущества в прохождении игры. Пользователи скачивали на свои гаджеты вредоносную программу, которая копировала логины и пароли различных ресурсов.
Потерпевшими признали трех пользователей из Рязанской и Архангельской областей, а также Башкирии.
На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 273 УК (использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного копирования компьютерной информации) и части 1 статьи 272 УК (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации). Дело передали в суд.