За сутки уровень Оки в Рязани повысился на восемь сантиметров и составляет 82 сантиметра ниже нулевой отметки гидрологического поста, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Кроме того, уровень воды в Оке увеличился в селе Половское Спасского района (на 3 сантиметра), в районе Елатьмы (на 30 сантиметров) и в Касимове (на 34 сантиметра).
На реке Мокша уровень воды понизился на 10 сантиметров и составляет 221 сантиметр.
У Скопина уровень воды в реке Верда понизился на 10 сантиметров, общий уровень составил 140 сантиметров.
Прекращено движение по наплавному мосту через реку через реку Цна у села Ялтуново Шацкого района.
В Скопинском районе в результате подъема воды в реке Ранова остается подтопленым низководный мост вблизи населенного пункта Шелемишево.