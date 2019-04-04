За месяц рязанские браконьеры незаконно выловили 25 килограммов рыбы

За март 2019 года в Рязанской области браконьеры поймали 25 килограммов рыбы. Незаконную ловлю пресекли во время 16-ти рейдов, которые проводил территориальный отдел Росрыболовства. Об этом сообщил
Кроме того, изъяли 3920 метров браконьерских сетей и 49 запрещенных для вылова рыбы орудий.
Нарушителей искали в Касимовском, Сасовском, Спасском, Рыбновском, Шиловском, Пронском, Скопинском, Старожиловском, Клепиковском, Пителинском, Ряжском, Рязанском районах.
Сотрудники Росрыболовства оштрафовали 24 человека.