Под Рязанью фура врезалась в автобус с детьми, пострадали пять человек

В четверг, 4 апреля, примерно в 15:40, в Спасском районе на 250-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись грузовик, легковушка и микроавтобус. Об этом сообщила пресс-служба регинального УМВД.
По предварительным данным, 44-летний житель Оренбурга, управляя автомобилем Renault с полуприцепом, не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом ГАЗ и Lada Granta.
В микроавтобусе находились три школьника, шесть сопровождающих их учителей и водитель. ГАЗель возвращалась из Рязани в Кадомский район после соревнований в одном из образовательных учреждений.
В результате происшествия пострадали три ребенка в возрасте 16-ти, 13-ти и 12-ти лет, а также двое взрослых. Все они были пристегнуты, вследствие чего получили незначительные травмы. Пострадавших доставили в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.