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17:39, 4 апреля 2019 388
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Под Рязанью фура врезалась в автобус с детьми, пострадали пять человек

Под Рязанью фура врезалась в автобус с детьми, пострадали пять человек

Фото: УМВД по Рязанской области

В четверг, 4 апреля, примерно в 15:40, в Спасском районе на 250-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись грузовик, легковушка и микроавтобус. Об этом сообщила пресс-служба регинального УМВД.

По предварительным данным, 44-летний житель Оренбурга, управляя автомобилем Renault с полуприцепом, не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом ГАЗ и Lada Granta.

В микроавтобусе находились три школьника, шесть сопровождающих их учителей и водитель. ГАЗель возвращалась из Рязани в Кадомский район после соревнований в одном из образовательных учреждений.

В результате происшествия пострадали три ребенка в возрасте 16-ти, 13-ти и 12-ти лет, а также двое взрослых. Все они были пристегнуты, вследствие чего получили незначительные травмы. Пострадавших доставили в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.


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