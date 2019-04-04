В Сасове в декабре появится парк за 85 миллионов

На сайте госзакупок разместили тендер на создание «Стрит парка» в Сасове. Работы оценили в 85 миллионов рублей.
В зеленой зоне планируют установить входные арки, постамент с самолетом, пергола-качели и навес, а также реконструировать веранду с танцплощадкой и сцену, оборудовать пруд, веревочный городок, зону аттракционов и BMX.
Площадь перед МКЦ вымостят 3D-плиткой. Поменяют на дорожках, парковках, тротуарах и аллеях.
Работы намерены завершить до 30 ноября. Подрядчик будет обязан в течение пяти лет восстанавливать недоделки и дефекты по гарантии.
Напомним, Сасово