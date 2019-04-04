Во вторник, 2 апреля, в Рязани зарегистрировали первые случаи укусов клещей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Клещей в областном центре в этом году впервые заметили 26 марта.
В 2018 году специалисты отметили рост заболеваемости иксодовыми клещевыми боррелиозами (ИКБ) по сравнению с предыдущим годом в 2 раза и в 2,3 раза по сравнению со средне-многолетним уровнем. Превышение показателей заболеваемости зафиксировали в Ермишинском, Кораблинском, Сапожковском, Сасовском, Спасском, Александро-Невском и Старожиловском районах, а также в Рязани.
Проверить приосавшихся к человеку клещей на наличие опасных инфекций можно в лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» по адресу: улица Островского, дом №51А. Услуга платная.
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