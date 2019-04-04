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11:01, 4 апреля 2019 1 110
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В Рязани зарегистрировали первые случаи укусов клещей

В Рязани зарегистрировали первые случаи укусов клещей

Фото: Pixabay.com

Во вторник, 2 апреля, в Рязани зарегистрировали первые случаи укусов клещей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Клещей в областном центре в этом году впервые заметили 26 марта.

В 2018 году специалисты отметили рост заболеваемости иксодовыми клещевыми боррелиозами (ИКБ) по сравнению с предыдущим годом в 2 раза и в 2,3 раза по сравнению со средне-многолетним уровнем. Превышение показателей заболеваемости зафиксировали в Ермишинском, Кораблинском, Сапожковском, Сасовском, Спасском, Александро-Невском и Старожиловском районах, а также в Рязани.

Проверить приосавшихся к человеку клещей на наличие опасных инфекций можно в лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» по адресу: улица Островского, дом №51А. Услуга платная.

Телефон: 8 (4912) 92-97-93.


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