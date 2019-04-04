В Рязани в 20-й раз пройдет фестиваль патриотической песни «Салют, Победа!»

В Рязани в 20-й раз пройдет фестиваль-конкурс патриотической песни «Салют, Победа!», приуроченный к празднованию Дня Победы. В этом году на нем выступят около 200 артистов из более чем 30 российских городов. Об этом рассказали на пресс-конференции в мэрии, в четверг, 4 апреля.
В программе фестиваля планируется конкурсное прослушивание, выступление лауреатов, ансамбля песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, концерт народного артиста РСФСР и Республики Татарстан Рената Ибрагимова, а также выступления советского и российского поэта-песенника Михаила Шаброва и детского хора студии Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии.
Фестиваль «Салют, Победа!» пройдет в два тура и продлится с 5 по 7 апреля в ДК «Приокский». В первые два дня состоится конкурсное прослушивание, вход на него будет свободный. Заключительный гала-концерт пройдет 7 апреля в 16.00. Вход на закрытие фестиваля — по приглашениям.
Победители конкурса традиционно получат кубки и дипломы, а также специальные призы от партнеров фестиваля.