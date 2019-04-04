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17:36, 4 апреля 2019 688
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В Рязани отремонтируют 17 дворов. Адреса

В Рязани отремонтируют 17 дворов. Адреса

В Рязани отремонтируют 17 дворов. Адресный список опубликовали на сайте мэрии.

Комплексное благоустройство проведут по федеральной программе «Формирование современной городской среды».

В этом году в список попали 22 многоквартирных дома, жильцы которых оплатят 10% от стоимости работ, в которые войдет озеленение, освещение, ремонт асфальта, оборудование автопарковок, детских и спортивных площадок.

Полностью список выглядит следующим образом:

  • Касимовское шоссе №48 корпус 5;
  • Первомайский проспект № 9;
  • улица Бирюзова №29;
  • улица Бирюзова №30 корпус 1;
  • улица Быстрецкая №27;
  • улица Высоковольтная №29 корпус 1
  • улица Высоковольтная №41;
  • улица Зубковой №№ 16 корпус 1 и корпус 3;
  • улица Космонавтов №3 и улица Станкозаводская №15;
  • улица Костычева №2;
  • улица Комбайновая №№26 и 28;
  • улица Крупской №22;
  • улица Маяковского №№2/6, 4 и проезд Машиностроителей №2/6;
  • улица Садовая №42А;
  • улица Новоселов №33;
  • улица Халтурина №1Б;
  • улица Черновицкая №12.

В этом году жильцы начали отказываться от некоторых видов работ. В частности парковки оборудуют только в трех, а урны в 10 дворах.

Напомним, в прошлом году по федеральной программе отремонтировали 13 дворов. Большинство из них не успели благоустроить в срок.


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