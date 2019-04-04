В Рязани отремонтируют 17 дворов. Адреса

В Рязани отремонтируют 17 дворов. Адресный список опубликовали на сайте мэрии.
Комплексное благоустройство проведут по федеральной программе «Формирование современной городской среды».
В этом году в список попали 22 многоквартирных дома, жильцы которых оплатят 10% от стоимости работ, в которые войдет озеленение, освещение, ремонт асфальта, оборудование автопарковок, детских и спортивных площадок.
Полностью список выглядит следующим образом:
- Касимовское шоссе №48 корпус 5;
- Первомайский проспект № 9;
- улица Бирюзова №29;
- улица Бирюзова №30 корпус 1;
- улица Быстрецкая №27;
- улица Высоковольтная №29 корпус 1
- улица Высоковольтная №41;
- улица Зубковой №№ 16 корпус 1 и корпус 3;
- улица Космонавтов №3 и улица Станкозаводская №15;
- улица Костычева №2;
- улица Комбайновая №№26 и 28;
- улица Крупской №22;
- улица Маяковского №№2/6, 4 и проезд Машиностроителей №2/6;
- улица Садовая №42А;
- улица Новоселов №33;
- улица Халтурина №1Б;
- улица Черновицкая №12.
В этом году жильцы начали отказываться от некоторых видов работ. В частности парковки оборудуют только в трех, а урны в 10 дворах.
Напомним, в прошлом году по федеральной программе