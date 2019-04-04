В четверг на двух рязанских улицах отключили воду

В четверг, 4 апреля, на двух рязанских улицах отключили воду. Об этом сообщил
Из-за ремонта на водопроводе отключат холодную воду с 9:30 до 16:00 по адресам:
- Улица Халтурина дома 1а, 3а, 5а, 1б,
- улица Ломоносова, дома 1, 5, 9.
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В четверг, 4 апреля, на двух рязанских улицах отключили воду. Об этом сообщил
Из-за ремонта на водопроводе отключат холодную воду с 9:30 до 16:00 по адресам:
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