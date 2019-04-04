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13:26, 4 апреля 2019 137
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В центре Рязани рядом с детской площадкой убрали колючую проволоку

В центре Рязани рядом с детской площадкой убрали колючую проволоку

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В центре Рязани рядом с детской площадкой убрали колючую проволоку В среду, 3 апреля, «колючего ограждения» во дворе дома № 12 на улице Радищева не оказалось.

Напомним, владелец пытался оградить проволокой клумбу с розами. В ЖЭУ рекомендовали убрать ее.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

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