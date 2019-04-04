В центре Рязани рядом с детской площадкой убрали колючую проволоку В среду, 3 апреля, «колючего ограждения» во дворе дома № 12 на улице Радищева не оказалось.
Напомним, владелец
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В центре Рязани рядом с детской площадкой убрали колючую проволоку В среду, 3 апреля, «колючего ограждения» во дворе дома № 12 на улице Радищева не оказалось.
Напомним, владелец
© RZN.info
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