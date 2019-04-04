Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:58, 4 апреля 2019 433
 0    0

В апреле в Рыбновском районе очистят от грязи и покрасят все мосты

В апреле в Рыбновском районе очистят от грязи и покрасят все мосты

Фото: Издательство «Пресса»

В апреле в Рыбновском районе очистят от грязи и покрасят все мосты. Их протяженность достигает километра, сообщает издательство «Пресса».

Директор передвижной механизированной колонны №2 Александр Киселев пояснил, что в четверг, 4 апреля, работы проводили в Рыбном, деревне Чурилково и селе Ивашково.

«В пятницу планируются работы в Алешне, Пальных, Жокове, Глебовом Городище. За апрель приведем в порядок все мосты и остановки общественного транспорта, располагающиеся на обслуживаемых нами дорогах района», — пояснил Киселев.

По его словам, объем запланированных в этом году работ превышает прошлогодний.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Must have. Почему компрессионный трикотаж необходим во время поездок и летних прогулок

Must have. Почему компрессионный трикотаж необходим во время поездок и летних прогулок

Что такое компрессионный трикотаж и зачем он нужен в гардеробе каждого современного человека?

Популярное
Комментируемое
Новое
17:36, 30 марта 2019 37 660
К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины. Фото 10
18:31, 30 марта 2019 28 063
Мэрия отреагировала на информацию о гробе, который привезли к зданию горадминистрации 17
20:03, 31 марта 2019 19 492
На Бали погибла россиянка 1
11:49, 24 марта 2019 17 156
Отец Юлии Началовой рассказал о письме внучки своей матери
22:04, 21 марта 2019 16 809
Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Все новости
Голосования

Считаете ли вы необходимым сократить время в пути поезда Рязань-Москва до 1 часа?

Окончание опроса: 8.04.2019
Архив голосований
Форум