В апреле в Рыбновском районе очистят от грязи и покрасят все мосты. Их протяженность достигает километра, сообщает издательство «
Директор передвижной механизированной колонны №2 Александр Киселев пояснил, что в четверг, 4 апреля, работы проводили в Рыбном, деревне Чурилково и селе Ивашково.
«В пятницу планируются работы в Алешне, Пальных, Жокове, Глебовом Городище. За апрель приведем в порядок все мосты и остановки общественного транспорта, располагающиеся на обслуживаемых нами дорогах района», — пояснил Киселев.
По его словам, объем запланированных в этом году работ превышает прошлогодний.