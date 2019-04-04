В 2019 году на газификацию рязанских сел направят почти 24 миллиона

В 2019 году на газификацию рязанских сел «Устойчивое развитие сельских территорий» направят 23,68 миллиона рублей. Деньги выделят из федерального и регионального бюджетов,
Газ проведут в деревни:
- Четаево Касимовского района,
- Викулово Клепиковского района,
- Роговое Милославского района,
- Бучалы Пронского района,
- Студеновка Шацкого района.
Также работы запланированы в ермишинском селе Токмаково, на нескольких улицах в селах Назарьево Сараевского района, Агломазово Сасовского района, Казачья Слобода Шацкого района и сасовском поселке Сотницыно.
В эксплуатацию введут 23,1 километра газовых сетей.