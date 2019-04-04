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18:39, 4 апреля 2019 280

Специалисты «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» представили компании на отборочном модуле международного форума ПАО «Россети» 1

Специалисты «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» представили компании на отборочном модуле международного форума ПАО «Россети»

В прошедшие выходные на площадке Московской школы управления «Сколково» прошел отборочный модуль международного молодежного энергетического форума (ММЭФ) ПАО «Россети» — 2019, в котором поучаствовали более 40 членов молодежного кадрового резерва группы компаний Россети со всей России.

Как отметили в сообщении, мероприятие было нацелено на выявление лидеров среди молодых специалистов группы компаний Россети, способных в будущем стать проводниками инновационных процессов в электросетевом комплексе.

«Поиск и подготовка будущих лидеров цифровой трансформации становится ключом к успешному внедрению в компаниях электросетевого комплекса инновационного оборудования, новых технологических платформ и бизнес-моделей» — отметил генеральный директор «МРСК Центра» — управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский.

От «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» (входят в ГК Россети) в отборочном модуле Международного молодежного энергетического форума (ММЭФ) ПАО «Россети» — 2019 приняли участие шесть специалистов.

Основной темой форума в этом году стала «Цифровая трансформация электроэнергетики».

Перед участниками поставили задачу, используя методику форсайт-сессии, спрогнозировать ключевые тренды развития электроэнергетики до 2030 года.

«Организаторы мотивировали участников к развитию профессиональных и лидерских компетенций, необходимых при переходе на цифровую сеть, знакомили с актуальными тенденциями в глобальной электроэнергетике. Специалисты „МРСК Центра“ и „МРСК Центра и Приволжья“ достойно показали себя в ходе деловых игр и проектных работ отборочного модуля»", — говорится в сообщении.

По итогам этого этапа ведущий инженер группы администрирования и развития ИТ инфраструктуры и телекоммуникаций филиала «МРСК Центра и Приволжья» — «Удмуртэнерго» Роман Степанов вошел в десятку лучших и будет представлять нашу компанию в сборной команде Россетей.

«Я даже представить себе не мог насколько яркими будут впечатления уже от первого дня форума. Хотелось впитать в себя как можно больше информации, перенять опыт ребят из разных уголков России, преподавателей, топ-менеджеров крупнейших энергетических компаний. Огромное количество заинтересованных людей сконцентрировались в одном месте, — рассказывает Роман Степанов. — Надеюсь, что мои знания IT-специалиста в сфере автоматизации трудовых и рабочих процессов, касающихся передачи и обработки данных, тоже будут полезны участникам форума».

В рамках ММЭФ-2019 для улучшения коммуникативных навыков, профессиональной уверенности и стрессоустойчивости с командой молодых энергетиков Россетей будут работать известные российские бизнес-тренеры. Итогом московского отборочного этапа станет разработка проектных работ по цифровой трансформации в электроэнергетике.

Лучшие из «Команды Россетей» пойдут дальше и в мае встретятся со своими коллегами из зарубежных стран-участников ММЭФ в Китае. Финал мероприятия с защитой проектов состоится в июне в рамках Петербургского международного экономического форума.


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1 день назад
Цифровизация и молодежь. IT-специалисты посоревновались в поисках инновационных решений

Цифровизация и молодежь. IT-специалисты посоревновались в поисках инновационных решений

В Рязань приехали 16 IT-специалистов из Саратова, Воронежа, Смоленска, Брянска, Орла и Санкт-Петербурга.

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