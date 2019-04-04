Сомы, форель и толстолобики. В Рязани открылся центр по выращиванию рыб

В четверг, 3 апреля, на базе РГАТУ открылся центр аквакультуры и рыбоводства. В лаборатории займутся научной работой по правильному кормлению, разведению и выращиванию осетровых, форели, сомов, толстолобиков, карпов, а также креветок и раков.
В центре отметили, что исследователи не гонятся за количеством, а выполняют задачу по сохранению генофонда рыб.
На открытии ректор РГАТУ имени П.А. Костычева Николай Бышов анонсировал, что вуз начнет готовить специалистов по водным ресурсам и аквакультуре.
Набор студентов начнется в 2020 году.