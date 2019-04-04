Следователи начали проверку по факту ДТП под Рязанью, где пострадали дети. Об этом сообщил с
«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе соответствие перевозки пассажиров микроавтобусом требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — говорится в сообщении.
Напомним,
В результате происшествия пострадали три ребенка в возрасте 16-ти, 13-ти и 12-ти лет, а также двое взрослых. Все они были пристегнуты, вследствие чего получили незначительные травмы. Пострадавших доставили в больницу.