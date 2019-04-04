Сасовский школьник ударил мальчика электрошокером и брызнул ему в лицо из перцового баллончика. Об этом
Конфликт между учениками школы №3 произошел 18 марта. Из-за распыленного баллончика учащиеся обращались в медпункт с покраснениями кожи, часть из них отправили домой.
О произошедшем руководство школы сообщило в управление образования Сасова. Информация в полицию не поступала.
Как выяснилось, в школе не реагировали на конфликты, которые ранее происходили между двумя учениками.
«Таким образом, образовательным учреждением также не в полной мере проводится работа по формированию законопослушного поведения у учащихся, оказывается психологическая и педагогическая помощь учащимся, — констатировали в прокуратуре. — Недостаточно эффективно проводятся профилактические мероприятия, направленные на недопущение совершения подростками противоправных деяний».
Начальнику управления образования Сасова и и.о. директора школы внесли представления об устранении нарушений. Они находятся на рассмотрении.