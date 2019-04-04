Рязанский ОМОН обезвредил боеприпасы на огороде у рыбновца

В среду, 3 апреля, силовики обезвредили боеприпасы в двух местах, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Рязанской области.
В Рыбновском районе в селе Старолетово хозяин дома при проведении хозяйственных работ обнаружил у себя на участке предмет, внешне схожий с боеприпасом.
Прибывшие на место взрывотехники ОМОН обследовали находку и установили, что это граната Ф-1. Транспортировка боеприпаса была невозможна из-за угрозы взрыва, специалисты уничтожили его на месте при помощи накладного заряда.
Вечером того же дня силовики выехали в Путятинский район для обследования предметов, внешне похожих на боеприпасы. Опасная находку обнаружили полицейские в одном из сел района.
Специалисты ОМОН осмотрели предметы.
«По заключению взрывотехников боеприпасы, среди которых есть образцы немецких мин времен Великой Отечественной войны, не содержат взрывчатых веществ, детонаторов, а значит — не представляют угрозу для граждан», — отметили в сообщении.
По данному факту полиция проводит проверку.