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16:38, 4 апреля 2019 1 015

Рязанская НПК ввела в эксплуатацию резервуары с автоматизированным управлением

Рязанская НПК ввела в эксплуатацию резервуары с автоматизированным управлением

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», ввело в эксплуатацию два новых резервуара суммарным объемом 20 тысяч тонн, оснащенных системами дистанционного управления и сохранения качественных характеристик нефтепродуктов.

Строительство резервуаров велось в рамках комплексной программы по развитию товарно-сырьевой базы предприятия. Как отметили в компании, технологические операции, как заполнение резервуаров и откачка товарной продукции благодаря распределенной системе управления осуществляются дистанционно.

В резервуарах есть теплоизоляция с системой теплоснабжения для поддержания необходимой температуры хранения нефтепродуктов.

Система перемешивания товарной продукции поддерживает высокие показатели качества продукции, рассказали в компании.

В РНПК также отметили, что новые резервуары позволили увеличить объем товарно-сырьевого парка предприятия, что существенно повышает резервы завода по обеспечению стабильной работы на случай неритмичности поставок сырья или отгрузки продукции.

Там добавили, что резервуары соответствуют всем современным требованиям в области промышленной и экологической безопасности, оснащены автоматической станцией пенного пожаротушения, системой блокировки и противоаварийной защиты.

При выборе поставщиков оборудования приоритет отдавался отечественным производителям. «АО „РНПК“ поэтапно реализует масштабную инвестиционную программу НК „Роснефть“ по модернизации производственных мощностей. В 2019 году предприятие завершило модернизацию установки каталитического риформинга с заменой реакторов на блоке риформинга. Итогом проделанной работы стало увеличение октанового числа получаемого компонента автобензина до 97 пунктов по исследовательскому методу и осуществлен перевод установки на 3-летний межремонтный пробег», — говорится в сообщении.

Справка

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» входит в четверку крупнейших НПЗ России по объёмам переработки и ассортименту выпускаемой продукции. РНПК производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов, в том числе автомобильные бензины и дизельное топливо высшего экологического класса, авиационный керосин, котельное топливо, дорожные и строительные битумы и другие нефтепродукты.

В резервуарных парках происходит прием поступающей на завод нефти и ее накопление. Также в них осуществляется хранение готовых нефтепродуктов, проводятся паспортизация и отгрузка товарной продукции.


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