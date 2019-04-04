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9:48, 4 апреля 2019 363
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Роскачество проверило минтай рязанского производителя

Роскачество проверило минтай рязанского производителя

Роскачество проверило филе минтая 15 производителей. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Ни в одной проверенной торговой марке не нашли нарушений.

В образцах не оказалось кадмия, свинца, ртути. По содержанию мышьяка нарушений также не было.

Всего организация проверила продукцию 14 отечественных торговых марок и одной импортной.

Среди образцов оказалось филе минтая Fish House, которое произвела «Ряжская рыбоперерабатывающая компания». Продукция оказалась на 12 из 15 мест с рейтингом 3,9.

Лучшими образцами признали минтай производителей «Океанрыбфлот», Polar и «Бухта изобилия».


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