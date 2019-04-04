Роскачество проверило минтай рязанского производителя

Роскачество проверило филе минтая 15 производителей. Результаты исследования опубликованы на
Ни в одной проверенной торговой марке не нашли нарушений.
В образцах не оказалось кадмия, свинца, ртути. По содержанию мышьяка нарушений также не было.
Всего организация проверила продукцию 14 отечественных торговых марок и одной импортной.
Среди образцов оказалось филе минтая Fish House, которое произвела «Ряжская рыбоперерабатывающая компания». Продукция оказалась на 12 из 15 мест с рейтингом 3,9.
Лучшими образцами признали минтай производителей «Океанрыбфлот», Polar и «Бухта изобилия».