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21:31, 4 апреля 2019 50
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Появились фото с пожара в Чучковском районе, на котором погиб мужчина

Появились фото с пожара в Чучковском районе, на котором погиб мужчина

Фото: Издательство «Пресса»

Появились фото с пожара в Чучковском районе, на котором погиб мужчина. Снимки опубликовало ИД «Пресса».

Пожар произошел в ночь на четверг, 4 апреля. В селе Пертово Чучковского района на улице Советской сгорел дом местного 56-летнего жителя.

«Хозяин погиб, а от дома площадью 32 квадратных метпра ничего не осталось, лишь пепелище», — рассказал о ночном происшествии глава Пертовского сельского поселения Юрий Лешкин.

Как отметили односельчане, погибший в последнее время нигде не работал, они они добавили, что он курил и выпивал.

Они также рассказали, что мужчина жил один. В его доме была электроплитка, на которой он готовил.

«Соседи накануне пожара в 9 вечера помогали погибшему потушить загоревшуюся в доме старую ветошь, а через два часа огонь вспыхнул с новой силой», — говорится в сообщении.

В 11 вечера по тревоге был поднят расчет ПСЧ-47.

«Караулом руководил Александр Турков. Была задействована одна машина спецтехники и дежуривший караул в составе 3 человек. Нам помогали еще два добровольных местных пожарных. Проливали горевшие конструкции до утра, чтобы не дать огню ни шанса перенестись к соседним строениям», — сказал начальник Чучковской ПСЧ-47 Виктор Акулов.


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