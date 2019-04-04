Появились фото с пожара в Чучковском районе, на котором погиб мужчина

Появились фото с пожара в Чучковском районе, на котором
Пожар произошел в ночь на четверг, 4 апреля. В селе Пертово Чучковского района на улице Советской сгорел дом местного 56-летнего жителя.
«Хозяин погиб, а от дома площадью 32 квадратных метпра ничего не осталось, лишь пепелище», — рассказал о ночном происшествии глава Пертовского сельского поселения Юрий Лешкин.
Как отметили односельчане, погибший в последнее время нигде не работал, они они добавили, что он курил и выпивал.
Они также рассказали, что мужчина жил один. В его доме была электроплитка, на которой он готовил.
«Соседи накануне пожара в 9 вечера помогали погибшему потушить загоревшуюся в доме старую ветошь, а через два часа огонь вспыхнул с новой силой», — говорится в сообщении.
В 11 вечера по тревоге был поднят расчет ПСЧ-47.
«Караулом руководил Александр Турков. Была задействована одна машина спецтехники и дежуривший караул в составе 3 человек. Нам помогали еще два добровольных местных пожарных. Проливали горевшие конструкции до утра, чтобы не дать огню ни шанса перенестись к соседним строениям», — сказал начальник Чучковской ПСЧ-47 Виктор Акулов.