Депутат рязанской облдумы отделалась штрафом за мошенничество

Депутату рязанской облдумы Елене Филатовой, которую подозревали в мошенничестве, назначили штраф в размере 30 тысяч рублей и освободили от уголовной ответственности. Об этом сообщил
Выяснилось, что Филатова зарегистрировалась в населенном пункте, находящемся в границах зоны радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, чтобы получать пособие на содержание ребенка.
За 1,5 года депутат нелегально получила больше 280 тысяч рублей.
В суде обвиняемая полностью признала вину, раскаялась в содеянном, возместила весь ущерб и согласилась с назначением штрафа.
Суд учел эти обстоятельства и освободил Филатову от уголовной ответственности на основании статьи 76.2 УК РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 000 рублей.
Отметим, что релиз опубликовали днем в четверг, 4 апреля. Позже он пропал с сайта Ухоловского районного суда.