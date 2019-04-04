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14:01, 4 апреля 2019 1 543
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Депутат рязанской облдумы отделалась штрафом за мошенничество 1

Депутат рязанской облдумы отделалась штрафом за мошенничество

Депутату рязанской облдумы Елене Филатовой, которую подозревали в мошенничестве, назначили штраф в размере 30 тысяч рублей и освободили от уголовной ответственности. Об этом сообщил сайт Ухоловского районного суда.

Выяснилось, что Филатова зарегистрировалась в населенном пункте, находящемся в границах зоны радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, чтобы получать пособие на содержание ребенка.

За 1,5 года депутат нелегально получила больше 280 тысяч рублей.

В суде обвиняемая полностью признала вину, раскаялась в содеянном, возместила весь ущерб и согласилась с назначением штрафа.

Суд учел эти обстоятельства и освободил Филатову от уголовной ответственности на основании статьи 76.2 УК РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 000 рублей.

Отметим, что релиз опубликовали днем в четверг, 4 апреля. Позже он пропал с сайта Ухоловского районного суда.


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