На пожаре в Чучковском районе пострадал человек

На пожаре в селе Пертово Чучковского района пострадал человек. Об этом
Пожарным позвонили в среду, 3 апреля, в 23:00. На место выезжал один расчет.
Огонь повредил жилой дом по всей площади.
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На пожаре в селе Пертово Чучковского района пострадал человек. Об этом
Пожарным позвонили в среду, 3 апреля, в 23:00. На место выезжал один расчет.
Огонь повредил жилой дом по всей площади.
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