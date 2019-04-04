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15:42, 4 апреля 2019 373
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На первом субботнике рязанцы очистят от мусора десять улиц

На первом субботнике рязанцы очистят от мусора десять улиц

Фото: Администрация Рязани

В Рязани на общегородском субботнике, который пройдет 6 апреля, уберут десять территорий. Об этом сообщил сайт мэрии.

Работы по уборке мусора, сухих веток и травы в этот день проведут с 08:30 до 11:00 в следующих местах:

  • улица Сельских Строителей (участок от улицы Промышленная до площадки отстоя маршрутных такси включительно). Сбор у магазина «Дикси»;
  • улица Сельских Строителей (участок от дома 1 В до площадки отстоя маршрутных такси включительно);
  • улица Сельских Строителей (участок от дома 1а до площадки отстоя маршрутных такси включительно);
  • Лыбедский бульвар от Цирка до улицы Затинная (участок от дома 36 по улице Лево-Лыбедская до улицы Затинная). Сбор у дома дома 36 по улице Лево-Лыбедская;
  • Лыбедский бульвар от Цирка до улицы Затинная (участок от дома 14 по улице Лево-Лыбедская до улицы Затинная). Сбор у медколледжа;
  • Славянский проспект до улице Гагарина;
  • улица Песоченская. Сбор у дома 18;
  • улица Шереметьевская. Сбор у дома 53/1 по улице Новоселов;
  • улица Тимуровцев и улица Советской Армии. Сбор у ООТ «Касимовское шоссе»;
  • улицы Ленинского Комсомола от улицы Дзержинского до улицы Островского. Сбор у дома 11 по улице Ленинского Комсомола;
  • парк героев 1812 года. Сбор у дома 10 по улице Гастелло.

Также в рамках субботника организуют работы по санитарной очистке в Лесопарке и в сквере «Победа».

Дирекция благоустройства города обеспечит всех желающих принять участие в субботнике необходимым инвентарем и мешками для мусора. Также в местах проведения субботников будет работать спецтехника. Весь собранный мусор вывезут на специальную площадку.

«Сбор участников субботника на дислокациях в 08:30. Форма одежды — свободная, с собой необходимо иметь перчатки», — говорится в сообщении.


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