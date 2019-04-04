Кораблинец выпрыгнул с третьего этажа, испугавшись ревнивого собутыльника

Кораблинец выпрыгнул с третьего этажа, испугавшись собутыльника. Тот на его глазах убил третьего участника застолья, сообщило издательство «
По данным следствия, хозяйка квартиры вместе с тремя приятелями две недели пила алкоголь. Один из мужчин приревновал ее к другому и ударил того по голове табуретом, после чего несколько раз прыгнул на жертву.
Третий мужчина испугался и решил сбежать, но дверь квартиры была заперта. Тогда он выпрыгнул из окна третьего этажа. Его состояние издательство «Пресса» не уточняет.
Злоумышленника задержали. Его обвиняют в умышленном убийстве. Ранее рязанца неоднократно судили, в том числе за причинение тяжких телесных повреждений.