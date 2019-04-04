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11:48, 4 апреля 2019 176
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Кораблинец выпрыгнул с третьего этажа, испугавшись ревнивого собутыльника 1

Кораблинец выпрыгнул с третьего этажа, испугавшись ревнивого собутыльника

Фото: Pixabay.com

Кораблинец выпрыгнул с третьего этажа, испугавшись собутыльника. Тот на его глазах убил третьего участника застолья, сообщило издательство «Пресса».

По данным следствия, хозяйка квартиры вместе с тремя приятелями две недели пила алкоголь. Один из мужчин приревновал ее к другому и ударил того по голове табуретом, после чего несколько раз прыгнул на жертву.

Третий мужчина испугался и решил сбежать, но дверь квартиры была заперта. Тогда он выпрыгнул из окна третьего этажа. Его состояние издательство «Пресса» не уточняет.

Злоумышленника задержали. Его обвиняют в умышленном убийстве. Ранее рязанца неоднократно судили, в том числе за причинение тяжких телесных повреждений.


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