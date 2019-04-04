Фомин осмотрел строящуюся в Шиловском районе школу

В четверг, 4 апреля, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин с рабочей поездкой посетил Шиловский район. Он побывал на нескольких объектах в селе Ерахтур.

В ноябре прошлого года в населенном пункте в рамках реализации партпроекта «Новая школа» началось строительство школы на 132 места. В августе 2019 года школу планируют сдать в эксплуатацию.

Сейчас там построены два этажа здания будущего учебного заведения, установлены окна, начинается монтаж кровли.

Вместе с лидером рязанских единороссов стройплощадку школы посетили члены общественного совета при объекте, в состав которого вошли члены партийной фракции в Шиловской районной думе — глава Ерахтурского сельского поселения Василий Артюхов и начальник Ерахтурского лесничества Елена Синетова, а также депутат сельского поселения, заведующая Ерахтурской амбулаторией Татьяна Ванюкова, члены родительского комитета школы, заинтересованные родители и жители поселения.

«Ерахтурская средняя школа Шиловского района в декабре 2016 года отметила свое 190-летие, — рассказал Василий Артюхов. — Конечно, учреждение образования уже нуждалось в новом, современном здании».

Во время ходе осмотра члены общественного совета отметили, что, несмотря на соблюдение сроков строительства, подрядная организация без согласования с заказчиком — администрацией Шиловского района — и проектным институтом выполняет ряд работ с отступлением от проектной документации.

«Строительство школы ведется в рамках партпроекта „Новая школа“. Есть несколько вопросов к подрядчику, но, надеюсь, в ближайшее время он предоставит все необходимые расчеты», — отметил Аркадий Фомин.

Он также напомнил, что на всех этапах работ должен проводится многоступенчатый депутатский и общественный контроль.

«Только при активном и постоянном взаимодействии с подрядчиком можно достичь наилучшего результата», — добавил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».

Общая стоимость строительства Ерахтурской школы составляет порядка 150 млн рублей. Софинансирование из местного бюджета — 1,5 млн рублей.

Помимо школы Фомин осмотрел в Ерахтуре сельский дом культуры. Объект является участником партийного проекта «Культура малой Родины».

Сейчас для ремонта дома культуры ищут подрядчика.

«Здание сельского Дома культуры построено в 1937 году. Более 40 лет оно капитально не ремонтировалось. Последний ремонт был в 1988 году, тогда было обновлено фойе. В 2016 году полностью заменили кровлю — из муниципального бюджета было выделено более 2 млн рублей», — рассказал Фомину Василий Артюхов.

Он объяснил, что в здании деревянные перекрытия, которые находятся в аварийном состоянии. Требуется устройство санузла и канализации с подведением водоснабжения и водоотведения. Система электроснабжения и отопления также нуждается в замене.

Проектно-сметная документация на ремонт Ерахтурского сельского Дома культуры составляет почти 5,2 млн рублей. При участии в конкурсе в министерстве культуры и туризма Рязанской области софинансирование муниципального образования составила 39,5% или 2 млн рублей.

Как отметили в пресс-службе регионального отделения «Единой России» на базе Ерахтурского Дома культуры работают 14 клубных формирований, в которых занимаются более 70 человек, 5 кружков самодеятельного художественного творчества различной направленности: 3 из них для детей, 4 клуба по интересам для взрослой категории.