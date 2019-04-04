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17:26, 4 апреля 2019 468

Диспетчерские службы «Рязаньэнерго» подтвердили высокий уровень профессиональной подготовки

Диспетчерские службы «Рязаньэнерго» подтвердили высокий уровень профессиональной подготовки

В Рязанской области прошла тренировка ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго», Приокского ПМЭС филиала ПАО «ФСК ЕЭС», регионального МЧС, технической службы по оперативному контролю областного министерства ТЭК и ЖКХ.

Во время учений отработали взаимодействие, соблюдение регламента и обмен информацией при ликвидации внештатных ситуаций на объектах энергетики в условиях повышенных температур наружного воздуха.

По сценарию учений в результате долгой жары, дальнейшему повышению температуры воздуха до 32 градусов, усилению ветра до 25 метров в секунду, сложилась высокая пожароопасная обстановка.

Это привело к возгораниям в Ермишинском, Касимовском, Клепиковском, Рыбновском, Сараевском, Пителинском, Путятинском, Рязанском, Спасском, Шиловском административных районах, отключениям на ВЛ 6-110кВ и к повреждению опор ВЛ 6-10кВ.

«Получив метеопредупреждение и информацию о случившемся, диспетчеры Рязаньэнерго оценили ситуацию и оперативно приступили к реализации мероприятий, направленных на устранение технологических нарушений. В соответствии с регламентом они довели сообщение до руководства, оперативного персонала, ГУ МЧС по Рязанской области, технической службы по оперативному контролю регионального министерства ТЭК и ЖКХ. На поврежденном электросетевом оборудовании в минимальное время были организованы аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Там отметили, что участники тренировки успешно отработали все действия по ликвидации чрезвычайной ситуации в соответствии с утвержденным регламентом в подобных случаях.

«Высокий уровень подготовки диспетчерских служб, четкие и слаженные действия персонала являются залогом оперативной ликвидации внештатных ситуаций и одним из показателей готовности филиала к прохождению пожароопасного периода», — добавили в «Рязаньэнерго».


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