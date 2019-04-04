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13:50, 4 апреля 2019 868
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Аудиторы проверят рязанское десантное училище

Аудиторы проверят рязанское десантное училище

Аудиторы проверят использование средств в рязанском десантном училище, выделенных в 2017—2018 годах и с января по конец марта 2019 года на образовательную деятельность, передает ТАСС со ссылкой на перечень контрольных мероприятий Счетной палаты.

Кроме того, счетная палата проверит использование средств в части эффективности и целевого использования федерального бюджета в Министерстве обороны РФ, Военно-космической академии имени Можайского (Санкт-Петербург), в Санкт-Петербургском суворовском военном училище (Санкт-Петербург) и Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (Балашиха).

Также аудиторы проверят телерадиокомпанию Вооруженных сил Российской Федерации «Звезда».


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